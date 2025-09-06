«Ман Сити»-2022/23 – лучшая английская команда в истории ЛЧ по версии FourFourTwo. «Ливерпуль»-2018/19 – на 3-м месте, «МЮ»-1998/99 – на 4-м, «Арсенал»-2005/06 – на 8-м