«Ман Сити»-2022/23 – лучшая английская команда в истории ЛЧ по версии FourFourTwo. «Ливерпуль»-2018/19 – на 3-м месте, «МЮ»-1998/99 – на 4-м, «Арсенал»-2005/06 – на 8-м

FourFourTwo составил рейтинг лучших английских команд в истории Лиги чемпионов.
Список возглавил «Манчестер Сити» образца сезона-2022/23. В том году команда Пепа Гвардиолы сделала требл.
В десятку сильнейших команд из АПЛ попали:
1. «Манчестер Сити»-2022/23.
2. «Манчестер Юнайтед»-2007/08.
3. «Ливерпуль»-2018/19.
4. «Манчестер Юнайтед»-1998/99.
5. «Челси»-2020/21.
6. «Ливерпуль»-2004/05.
7. «Челси»-2011/12.
8. «Арсенал»-2005/06.
9. «Манчестер Сити»-2020/21.
10. «Манчестер Юнайтед»-2010/11.
