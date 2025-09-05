Разгром «Арсенала» «Спартаком» в 2000-м – одно из 10 самых шокирующих поражений клубов АПЛ в ЛЧ по версии FourFourTwo
Крупное поражение «Арсенала» от «Спартака» признано одним из самых неожиданных.
Московский клуб разгромил лондонцев в столице России со счетом 4:1. Этот матч попал в десятку наиболее шокирующих поражений клубов АПЛ в истории Лиги чемпионов, составленную FourFourTwo.
В перечень включены:
– победа «Спартака» над «Арсеналом» (4:1) в 2000-м;
– победа «Маккаби» Хайфа над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 2002-м;
– победа ГАК над «Ливерпулем» (1:0) в 2004-м;
– победа «Янг Бойз» над «Тоттенхэмом» в 2010-м;
– победа «Базеля» над «Челси» (2:1) в 2013-м;
– победа «Олимпиакоса» над «Арсеналом» (3:2) в 2015-м;
– победа «Црвены Звезды» над «Ливерпулем» (2:0) в 2018-м;
– победа «Истанбула» над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 2020-м;
– победа «Янг Бойз» над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 2021-м;
– победа «Динамо» Загреб над «Челси» (1:0) в 2022-м.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
