Разгром «Арсенала» «Спартаком» в 2000-м – одно из 10 самых шокирующих поражений клубов АПЛ в ЛЧ по версии FourFourTwo

Крупное поражение «Арсенала» от «Спартака» признано одним из самых неожиданных.

Московский клуб разгромил лондонцев в столице России со счетом 4:1. Этот матч попал в десятку наиболее шокирующих поражений клубов АПЛ в истории Лиги чемпионов, составленную FourFourTwo .

В перечень включены:

– победа «Спартака » над «Арсеналом» (4:1) в 2000-м;

– победа «Маккаби» Хайфа над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 2002-м;

– победа ГАК над «Ливерпулем» (1:0) в 2004-м;

– победа «Янг Бойз» над «Тоттенхэмом » в 2010-м;

– победа «Базеля» над «Челси» (2:1) в 2013-м;

– победа «Олимпиакоса» над «Арсеналом» (3:2) в 2015-м;

– победа «Црвены Звезды» над «Ливерпулем» (2:0) в 2018-м;

– победа «Истанбула» над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 2020-м;

– победа «Янг Бойз» над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 2021-м;

– победа «Динамо» Загреб над «Челси» (1:0) в 2022-м.