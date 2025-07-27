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Премьер Великобритании Стармер поздравил женскую сборную Англии с победой на Евро: «Вы заставили нацию вами гордиться. Творцы истории»

Премьер Великобритании поздравил женскую сборную Англии с победой на Евро.

В финале женского чемпионата Европы Англия в серии пенальти победила Испанию, выиграв турнир во 2-й раз подряд.

«Чемпионки! Поздравляю, что за команда. Что за игра. Какая драма.

Вы проявили себя с лучшей стороны, когда это было важнее всего, и заставили нацию гордиться вами. Творцы истории», – написал в соцсети премьер-министр Велткобритании Кир Стармер.

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Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Кира Стармера
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