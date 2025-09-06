Сын Рафиньи встретился с аниматором в Диснейленде. Вингер «Барсы» ранее пожаловался на сотрудника парка, проигнорировавшего его ребенка

Сын Рафиньи все-таки встретился с аниматором в Диснейленде.

Ранее вингер «Барселоны» и сборной Бразилии выложил видео, на котором сотрудник парка в ростовом костюме обнимает других детей, но не контактирует с его ребенком: «Почему всех белых детей обняли, а моего сына – нет? Этот сотрудник – дерьмо. Ненавижу вас» .

Спустя некоторое время жена Рафиньи опубликовала видео, на котором их сын играет с аниматором в костюме Микки Мауса. Она подписала ролик: «Он счастлив».

Скриншот: инстаграм Наталии Родригес