Сын Рафиньи встретился с аниматором в Диснейленде. Вингер «Барсы» ранее пожаловался на сотрудника парка, проигнорировавшего его ребенка
Сын Рафиньи все-таки встретился с аниматором в Диснейленде.
Ранее вингер «Барселоны» и сборной Бразилии выложил видео, на котором сотрудник парка в ростовом костюме обнимает других детей, но не контактирует с его ребенком: «Почему всех белых детей обняли, а моего сына – нет? Этот сотрудник – дерьмо. Ненавижу вас».
Спустя некоторое время жена Рафиньи опубликовала видео, на котором их сын играет с аниматором в костюме Микки Мауса. Она подписала ролик: «Он счастлив».
Скриншот: инстаграм Наталии Родригес
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Наталии Родригес
