Ла Лига одобрила регистрацию Бардагжи в качестве игрока основной команды «Барселоны»
«Барселона» зарегистрирует Руни Бардагжи в ближайшее время.
Ла Лига одобрила регистрацию 19-летнего вингера в качестве игрока основной команды, сообщает Mundo Deportivo. Официального объявления еще не было, но клуб уже уведомили об этом решении.
Таким образом, шведский футболист может быть включен в заявку на матч против «Валенсии» в 4-м туре Ла Лиги, который состоится 14 сентября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
