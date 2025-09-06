Ла Лига одобрила регистрацию Бардагжи в качестве игрока основной команды «Барселоны»

«Барселона» зарегистрирует Руни Бардагжи в ближайшее время.

Ла Лига одобрила регистрацию 19-летнего вингера в качестве игрока основной команды, сообщает Mundo Deportivo. Официального объявления еще не было, но клуб уже уведомили об этом решении.

Таким образом, шведский футболист может быть включен в заявку на матч против «Валенсии» в 4-м туре Ла Лиги, который состоится 14 сентября.