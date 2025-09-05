«Аль-Иттихад» за 34,5 млн евро купил вингера «Браги» Рожера после отказа «Зенита» продать Педро

Рожер Фернандеш перешел в «Аль-Иттихад».

«Брага » объявила, что продала вингера сборной Португалии U21 за 34,5 млн евро, из которых 2,5 млн – бонусная часть.

Рожер провел 127 матчей за португальский клуб и забил 15 голов. Подробно со статистикой воспитанника «Браги» можно ознакомиться здесь .

Сообщалось , что 19-летний футболист рассматривался как альтернатива главной цели – Педро дос Сантосу из «Зенита ». Петербуржцы отказались продавать своего футболиста до зимы.