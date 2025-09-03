«Зенит» отказался отпускать Педро в «Аль-Иттихад» раньше декабря. Саудовцы могут подписать Фернандеша из «Браги» (Санти Ауна)
«Аль-Иттихад» может подписать игрока «Браги» вместо Педро из «Зенита».
Саудовский и португальский клубы достиг устной договоренности о трансфере вингера Рожера Фернандеша, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.
Утверждается, что главной трансферной целью «Аль-Иттихада» был Педро, но новый председатель правления петербургского клуба Константин Зырянов отказался отпускать игрока до декабря.
В текущем сезоне Мир РПЛ 19-летний бразилец провел 7 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь.
