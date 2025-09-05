Избитый 40-летним мужчиной 13-летний игрок «Вольпьяно» дисквалифицирован на год за то, что наносил удары лежащему на земле футболисту «Карманьолы» после матча
Инцидент произошел после игры между «Карманьолой» и «Вольпьяно Пьянезе». После финального свистка произошла потасовка с участием футболистов. 40-летний отец игрока «Карманьолы» вышел на поле и напал на вратаря «Вольпьяно». 13-летний подросток был госпитализирован с переломом лодыжки и подозрением на перелом скулы.
Sky Sport Italia передает, что судья Национальной любительской лиги принял решение отстранить этого подростка на год за насильственное и неспортивное поведение, поскольку он «наносил удары руками и кулаками по бокам и спине соперника, лежащего на земле».
Еще один участник драки, представитель «Карманьолы», дисквалифицирован на такой же срок за активное участие в драке, в которой «нанес в ответ удар кулаком в затылок игрока команды соперников».
Дисквалификация на шесть месяцев применена к Анджело Саррицу, директору «Вольпьяно», поскольку он, «будучи представителем клуба, вместо того, чтобы успокоить страсти, проявил насильственное поведение, вступив в схватку с лицом, ранее проникшим на поле». Штрафы также наложены на оба клуба.
Решение в отношении 40-летнего мужчины, избившего вратаря «Вольпьяно», будет вынесено судом общей юрисдикции, поскольку он не был зарегистрированным участником матча.