Избитый 40-летним мужчиной 13-летний игрок «Вольпьяно» дисквалифицирован на год за то, что наносил удары лежащему на земле футболисту «Карманьолы» после матча

Участники драки после матча команд U14 в Италии дисквалифицированы.

Инцидент произошел после игры между «Карманьолой» и «Вольпьяно Пьянезе». После финального свистка произошла потасовка с участием футболистов. 40-летний отец игрока «Карманьолы» вышел на поле и напал на вратаря «Вольпьяно». 13-летний подросток был госпитализирован с переломом лодыжки и подозрением на перелом скулы.

Sky Sport Italia передает, что судья Национальной любительской лиги принял решение отстранить этого подростка на год за насильственное и неспортивное поведение, поскольку он «наносил удары руками и кулаками по бокам и спине соперника, лежащего на земле».

Еще один участник драки, представитель «Карманьолы», дисквалифицирован на такой же срок за активное участие в драке, в которой «нанес в ответ удар кулаком в затылок игрока команды соперников».

Дисквалификация на шесть месяцев применена к Анджело Саррицу, директору «Вольпьяно», поскольку он, «будучи представителем клуба, вместо того, чтобы успокоить страсти, проявил насильственное поведение, вступив в схватку с лицом, ранее проникшим на поле». Штрафы также наложены на оба клуба.

Решение в отношении 40-летнего мужчины, избившего вратаря «Вольпьяно», будет вынесено судом общей юрисдикции, поскольку он не был зарегистрированным участником матча.