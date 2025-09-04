40-летний мужчина избил 13-летнего игрока после матча команд U14 в Италии. Буффон поддержал мальчика: «Советую отвечать на насилие прощением – только так мы можем сделать мир лучше»

Джанлуиджи Буффон отреагировал на избиение ребенка-футболиста взрослым мужчиной.

Инцидент произошел после матча между командами «Карманьола» и «Вольпиано Пианезе», за которые играли футболисты в возрасте до 14 лет, возле Турина. После финального свистка произошла потасовка с участием футболистов. 40-летний отец игрока «Карманьолы» вышел на поле и напал на вратаря «Вольпиано». 13-летний подросток был госпитализирован с переломом лодыжки и подозрением на перелом скулы.

«У меня нет слов. Я буквально ошеломлен тем, что произошло. На самом деле, прежде всего, я дезориентирован, потому что поведение, которое сейчас слишком часто повторяется на футбольных полях или около них, требует гораздо более глубоких размышлений, чем инстинктивное и нормальное возмущение.

Мы должны сделать что-то по-настоящему мощное, что-то, что вернет разум, уважение и человечность в центр нашей жизни. Эти варварские и бесчеловечные действия имеют глубокие корни в нервозности, недостатке образования и полном отсутствии самоконтроля.

Я не знаю, в чем заключается лекарство, но мы не можем мириться с таким глубоким культурным, социальным и поведенческим упадком. Тем не менее, я хочу крепко обнять моего коллегу, вратаря, пожелать скорейшего выздоровления и посоветовать ему отвечать на насилие прощением, потому что только с помощью таких решений, направленных против тенденций, мы сможем попытаться искоренить подобную жестокость и сделать мир и окружающую среду лучше», – написал бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии.