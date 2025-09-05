Гендиректор из АПЛ о Леви как переговорщике: «Ты всегда спрашивал себя: «Готов ли я к этой битве?» В этой категории были лишь он и Грановская. Он знал все уловки – сам их и изобрел»

Высокопоставленный сотрудник клуба АПЛ поделился мнением о Дэниэле Леви.

63-летний менеджер вчера покинул должность председателя правления «Тоттенхэма».

«Если говорить о нем как о переговорщике, я бы сказал, что популярное представление о Дэниэле вполне справедливо.

Ты всегда спрашивал себя: «Готов ли я к этой битве? Хватит ли мне сил?» В те времена в этой категории находились только Дэниэл и Марина [Грановская ]. Но Леви получил бы золотую медаль, да. Он знал все уловки. Более того, он и изобрел большинство из них. Он был невероятным активом для «Тоттенхэма» на протяжении всех этих лет», – сказал известный гендиректор, пожелавший остаться анонимным.

«Его так трудно прочитать. Сидишь на собраниях клубов Премьер-лиги, и выступают одни и те же люди. Ты отключаешься. Это скучно. Но Дэниэл говорит только тогда, когда у него есть что-то важное. Когда он говорит, все слушают. Это говорит о многом. Знаю ли я его? Нет. Его почти невозможно узнать. Думаю, ему это нравится», – отметил действующий генеральный директор одного из клубов АПЛ .

