  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • О′Хара об уходе Леви из «Тоттенхэма»: «Вокруг него было много токсичности, хотя он сделал клуб богатым. Но нужно больше трофеев, мы отстаем, «Арсенал» впереди на миллион миль»
21

О′Хара об уходе Леви из «Тоттенхэма»: «Вокруг него было много токсичности, хотя он сделал клуб богатым. Но нужно больше трофеев, мы отстаем, «Арсенал» впереди на миллион миль»

Джейми О′Хара прокомментировал уход Даниэла Леви из «Тоттенхэма».

Функционер оставил пост председателя правления английского клуба.

«Думаю, это хорошая новость. Пора двигаться дальше без него. Вокруг него было много токсичности. Да, тем не менее это неприятно, потому что он сделал много хорошего для клуба в коммерческом плане.

У клуба невероятный стадион, тренировочная база потрясающая. Леви сделал клуб богатым.

Нельзя отрицать тот факт, что он проделал хорошую работу, выведя клуб на тот уровень, на котором он сейчас находится, но нам нужно выиграть больше трофеев.

Думаю, процентов 90, может быть, 95 процентов болельщики довольны [этим событием]. Но нужно быть осторожным в своих желаниях, потому что этот человек – очень хороший бизнесмен.

Он проделал большую работу, сделав «Тоттенхэм» богатым клубом. Но мы тратим недостаточно денег, когда это нужно.

Мы не покупаем лучших игроков, когда это нужно. Мы не выиграли достаточно трофеев, чтобы этот клуб мог достичь того, на что способен.

Это огромный клуб, но мы отстаем от больших команд. «Арсенал» на миллион миль впереди нас, и нам нужно попытаться догнать эти команды», – сказал бывший футболист «Тоттенхэма» Джейми О′Хара.

Леви ушел из «Тоттенхэма» после 24 лет. Почему сейчас – загадка

Нули России с Иорданией – как вам?18646 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: talkSPORT
logoДжейми О′Хара
logoДэниэл Леви
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoАрсенал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия сыграет с Андоррой
425 минут назад
«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле: клуб предупреждал о рисках. Вингер пройдет МРТ
13сегодня, 04:17
«Локомотив» взял Кубок Открытия, Алькарас и Синнер в финале US Open, победы Франции и Италии, Ву в «Спартаке», Генпрокуратура проверяет слова Клаудиньо и другие новости
1сегодня, 04:10
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Карпин спустит собак в раздевалке. В Катаре увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе». Гришин о России
10сегодня, 03:20
Пименов за ужесточение лимита: «Главное только, чтобы никого искусственно не тащили – если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основе»
9сегодня, 03:00
«Хорватия была хуже соперника впервые за долгое время. Мы словно играли против команды из топ-5». Далич об 1:0 с Фарерами
3сегодня, 01:59
Сантуш не уволится из сборной Азербайджана после 0:5 от Исландии и 9 поражений в 11 матчах: «Почему я должен подавать в отставку? Покажите того, кто сам уходит. Легко винить тренера»
86вчера, 22:02
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
вчера, 22:00Тесты и игры
«Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Такой трусливый футбол нам не нужен. Отношение тренера к азербайджанскому футболу и народу неверное». Генсек федерации о 9-м поражении в 11 играх
69вчера, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»
746 минут назад
Александр Черников: «Меня задела история Денниса Родмана. Нравится его стиль жизни, одежды, агрессивная манера игры»
2сегодня, 04:45
Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»
4сегодня, 04:31
Экс-опорник «Зенита» Краневиттер перешел в «Фатих Карагюмрюк» Лички свободным агентом
1сегодня, 03:52Фото
Миранчук о работе с Галактионовым: «Было недопонимание, когда он только пришел. Но в конце последнего сезона в «Локо» он как будто доверился и понял меня»
7сегодня, 03:37
«Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси». Маттеус о хавбеке Германии
4сегодня, 02:48
Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»
10сегодня, 02:33
Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»
2сегодня, 02:18
Геркус об ужесточении лимита: «Некоторым придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку россиянами. Заработают скорее агенты, чем клубы»
3сегодня, 01:41
Кавазашвили о России и 0:0 с Иорданией: «Не знает, как атаковать — нет сыгранности и ярко выраженных нападающих. Надеяться на авось и ошибку защитников – неблагодарная работа для великой страны»
10сегодня, 01:29