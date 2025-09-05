О′Хара об уходе Леви из «Тоттенхэма»: «Вокруг него было много токсичности, хотя он сделал клуб богатым. Но нужно больше трофеев, мы отстаем, «Арсенал» впереди на миллион миль»

Джейми О′Хара прокомментировал уход Даниэла Леви из «Тоттенхэма».

Функционер оставил пост председателя правления английского клуба.

«Думаю, это хорошая новость. Пора двигаться дальше без него. Вокруг него было много токсичности. Да, тем не менее это неприятно, потому что он сделал много хорошего для клуба в коммерческом плане.

У клуба невероятный стадион, тренировочная база потрясающая. Леви сделал клуб богатым.

Нельзя отрицать тот факт, что он проделал хорошую работу, выведя клуб на тот уровень, на котором он сейчас находится, но нам нужно выиграть больше трофеев.

Думаю, процентов 90, может быть, 95 процентов болельщики довольны [этим событием]. Но нужно быть осторожным в своих желаниях, потому что этот человек – очень хороший бизнесмен.

Он проделал большую работу, сделав «Тоттенхэм» богатым клубом. Но мы тратим недостаточно денег, когда это нужно.

Мы не покупаем лучших игроков, когда это нужно. Мы не выиграли достаточно трофеев, чтобы этот клуб мог достичь того, на что способен.

Это огромный клуб, но мы отстаем от больших команд. «Арсенал » на миллион миль впереди нас, и нам нужно попытаться догнать эти команды», – сказал бывший футболист «Тоттенхэма» Джейми О′Хара .

Леви ушел из «Тоттенхэма» после 24 лет. Почему сейчас – загадка