Из-за расистских оскорблений в адрес игроков Англии U17 матч против Венесуэлы в Германии остановили на 50 минут. FA или DFB проведут расследование

Матч сборной Англии U17 был надолго приостановлен из-за расистских оскорблений.

Англичане обыграли сборную Венесуэлы (2:1) в товарищеском матче в Германии.

Игра дважды останавливалась во втором тайме – во втором случае на 50 минут – после того, как игроки сборной Англии сообщили судьям о расистских высказываниях на поле, сообщает The Athletic.

Судьи следовали установленному протоколу, приняв первое сообщение к сведению, прежде чем приостановить игру после второго сообщения. Третий инцидент привел бы к завершению матча.

Англичане принимают участие в товарищеском турнире среди четырех команд, организованном Немецким футбольным союзом (DFB). В соревновании участвуют сборные Англии, Венесуэлы, Израиля и Германии.

FA (Футбольная ассоциация Англии) и DFB сейчас обсуждают, какой орган должен провести расследование. ФИФА, в свою очередь, имеет полномочия предъявлять обвинения и наказывать национальные ассоциации за случаи проявления расизма.