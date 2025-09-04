Из-за расистских оскорблений в адрес игроков Англии U17 матч против Венесуэлы в Германии остановили на 50 минут. FA или DFB проведут расследование
Англичане обыграли сборную Венесуэлы (2:1) в товарищеском матче в Германии.
Игра дважды останавливалась во втором тайме – во втором случае на 50 минут – после того, как игроки сборной Англии сообщили судьям о расистских высказываниях на поле, сообщает The Athletic.
Судьи следовали установленному протоколу, приняв первое сообщение к сведению, прежде чем приостановить игру после второго сообщения. Третий инцидент привел бы к завершению матча.
Англичане принимают участие в товарищеском турнире среди четырех команд, организованном Немецким футбольным союзом (DFB). В соревновании участвуют сборные Англии, Венесуэлы, Израиля и Германии.
FA (Футбольная ассоциация Англии) и DFB сейчас обсуждают, какой орган должен провести расследование. ФИФА, в свою очередь, имеет полномочия предъявлять обвинения и наказывать национальные ассоциации за случаи проявления расизма.