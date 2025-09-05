Эдерсон о финале ЛЧ в 2023-м: «Психолог сказала мне представить, как закончится игра – в матче вышло абсолютно так же. Был навес, удар головой и мой сэйв»
Эдерсон общался с психологом перед финалом Лиги чемпионов в 2023 году.
В решающем матче «Манчестер Сити» победил «Интер» со счетом 1:0.
«Это был очень-очень долгий день. Игра была вечером, утром я очень нервничал. Я занимался йогой и медитацией.
За пять дней до матча я поговорил со своим психологом. Она сказала мне представить финал и то, как игра закончится. Я сказал ей, что мы выигрываем 1:0, в самом конце матча они делают навес – я отбиваю, и игра заканчивается.
Я представил это, и в матче все было абсолютно так же. Там был навес, удар головой и сэйв», – сказал бывший голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон.
Эдерсон о победах в «Сити»: «Шесть титулов АПЛ за 8 лет – это невероятно. Все наши мечты сбылись, мы вошли в историю»
