Эдерсон о финале ЛЧ в 2023-м: «Психолог сказала мне представить, как закончится игра – в матче вышло абсолютно так же. Был навес, удар головой и мой сэйв»

Эдерсон общался с психологом перед финалом Лиги чемпионов в 2023 году.

В решающем матче «Манчестер Сити » победил «Интер » со счетом 1:0.

«Это был очень-очень долгий день. Игра была вечером, утром я очень нервничал. Я занимался йогой и медитацией.

За пять дней до матча я поговорил со своим психологом. Она сказала мне представить финал и то, как игра закончится. Я сказал ей, что мы выигрываем 1:0, в самом конце матча они делают навес – я отбиваю, и игра заканчивается.

Я представил это, и в матче все было абсолютно так же. Там был навес, удар головой и сэйв», – сказал бывший голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон .

