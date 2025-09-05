Эдерсон о победах в «Сити»: «Шесть титулов АПЛ за 8 лет – это невероятно. Все наши мечты сбылись, мы вошли в историю»

Эдерсон считает, что он и «Манчестер Сити» вошли в историю английского футбола.

Сегодня голкипер попрощался с болельщиками английского клуба. Он переходит в турецкий «Фенербахче».

«Шесть титулов Премьер-лиги за восемь сезонов – по-моему, это невероятно. Ни один другой клуб не выигрывал четыре титула подряд. Мы вошли в историю, команда вошла в историю. Игроки, персонал, весь клуб вошел в историю.

Я приехал в Манчестер совсем молодым и с огромным желанием носить эту футболку. Я был настроен усердно работать, отдавать все и использовать опыт старших ребят, чтобы завоевывать трофеи. Все наши мечты сбылись, и я очень рад этим моментам.

Сложно переезжать после восьми лет – это большой стресс, но я счастлив. Это лучшее решение для меня и моей семьи», – сказал Эдерсон .

Эдерсон попрощался с фанатами «Сити»: «Спасибо за поддержку, вы навсегда в моем сердце, буду скучать. Однажды «голубой» – «голубой» навсегда!»