Эдерсон за 13-14 млн евро переходит в «Фенербахче». Вратарь играл за «Ман Сити» с 2017 года и 6 раз выиграл АПЛ
Эдерсон переходит в «Фенербахче» из «Манчестер Сити».
Турецкий клуб договорился с «Манчестер Сити» о трансфере 32-летнего голкипера.
Команда из Стамбула заплатит около 13-14 миллионов евро за бразильского вратаря, у которого оставался еще один год по договору с «горожанами».
Эдерсон представлял английский клуб с 2017 года, в который за 40 миллионов евро перешел из «Бенфики».
В общей сложности вратарь сыграл 372 матча за «Манчестер Сити». Вместе с клубом он шесть раз выиграл АПЛ и один раз стал обладателем Лиги чемпионов.
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости