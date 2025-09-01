Эдерсон за 13-14 млн евро переходит в «Фенербахче». Вратарь играл за «Ман Сити» с 2017 года и 6 раз выиграл АПЛ

Эдерсон переходит в «Фенербахче» из «Манчестер Сити».

Турецкий клуб договорился с «Манчестер Сити » о трансфере 32-летнего голкипера.

Команда из Стамбула заплатит около 13-14 миллионов евро за бразильского вратаря, у которого оставался еще один год по договору с «горожанами».

Эдерсон представлял английский клуб с 2017 года, в который за 40 миллионов евро перешел из «Бенфики».

В общей сложности вратарь сыграл 372 матча за «Манчестер Сити». Вместе с клубом он шесть раз выиграл АПЛ и один раз стал обладателем Лиги чемпионов.