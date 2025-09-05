  • Спортс
1

Бывшего владельца «Сент-Этьена» Ромейера обвинили в домогательствах две женщины, работавшие в клубе. Полиция начала расследование

Экс-владельца «Сент-Этьена» обвинили в домогательствах бывшие сотрудницы клуба.

Как сообщает Le Progres, в конце июня 2025 года было начато расследование в отношении Ролана Ромейера после двух поданных исков от женщин, работавших в клубе.

По словам прокурора Сент-Этьена Энн Гаш, дело открыто «по фактам домогательств и сексистских оскорблений, отягченных наличием служебной зависимости или несовершеннолетия».

Все женщины, работавшие в клубе, были опрошены о возможных действий Ромейера. Один из его бывших сотрудников вспомнил подготовку к открытию клубного музея, когда «Ролан Ромейер вел себя особенно неуместно по отношению к сотрудницам подрядной организации. Это в основном касалось неуместных слов, и все чувствовали себя неловко».

«Сент-Этьен» осуждает любую форму насилия и неподобающего поведения – как на поле, так и за его пределами.

Как и в любом судебном процессе, клуб предоставляет правосудию идти своим путем и полностью сотрудничает с прокуратурой. Других комментариев мы давать не будем», – говорится в заявлении клуба.  

«Я очень удивился, узнав, что против меня поданы две жалобы. Никто меня не предупредил и, главное, никто не допрашивал. Для меня это полная неожиданность. Я ошарашен», – сказал Ромейер. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Le Progres
logoД2 Франция
происшествия
logoлига 1 Франция
дискриминация
logoСент-Этьен
девушки и спорт
