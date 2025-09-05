Анчелотти о 3:0 с Чили: «В команде с хорошей защитой обороняются все, это касается и игроков атаки. Болельщики довольны Бразилией, мы сыграли в интенсивный футбол»

Карло Анчелотти доволен атмосферой в сборной Бразилии.

«Селесао» разгромили Чили в матче отбора ЧМ-2026 (3:0).

«На «Маракане» отличная атмосфера, здесь здорово поддерживают команду. Мы сыграли в интенсивный футбол, с хорошим темпом, надежной обороной и прессингом. Думаю, болельщики, как и мы, очень довольны игрой команды.

Мы провели серьезный матч, хорошо оборонялись и были очень компактны, особенно в первом тайме. После того как удалось открыть счет, игра стала более естественной для нас. Игра раскрылась, потому что во втором тайме команда Чили стала действовать активнее.

Я вижу очень позитивную атмосферу в команде, мотивацию. Игроки работают очень хорошо, это очень важно. Сейчас я чувствую себя очень комфортно. Уверен, что команда сможет показать очень хорошие вещи.

В команде с хорошей защитой обороняются все. В современном футболе это касается и игроков атаки. Нужно заставлять игроков передней линии работать, чтобы команда защищалась надежно. Если они не будут работать, команде будет тяжело», – сказал главный тренер сборной Бразилии .