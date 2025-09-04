Пальцев о переходе в «Краснодар»: «Счастлив пополнить ряды действующего чемпиона. Готов с командой добиваться новых свершений»
Валентин Пальцев поделился эмоциями после перехода в «Краснодар».
«Краснодар» арендовал защитника у махачкалинского «Динамо» с обязательным выкупом в январе 2026 года.
«Я чувствую огромную радость и очень счастлив пополнить ряды действующего чемпиона. Готов с командой добиваться новых свершений.
Хочу пожелать болельщикам яркой игры нашей команды и заполненных трибун на каждом матче – дома и на выезде», – сказал Пальцев.
Нули России с Иорданией – как вам?16024 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости