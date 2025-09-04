  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пальцев о переходе в «Краснодар»: «Счастлив пополнить ряды действующего чемпиона. Готов с командой добиваться новых свершений»
6

Пальцев о переходе в «Краснодар»: «Счастлив пополнить ряды действующего чемпиона. Готов с командой добиваться новых свершений»

Валентин Пальцев поделился эмоциями после перехода в «Краснодар».

«Краснодар» арендовал защитника у махачкалинского «Динамо» с обязательным выкупом в январе 2026 года.

«Я чувствую огромную радость и очень счастлив пополнить ряды действующего чемпиона. Готов с командой добиваться новых свершений.

Хочу пожелать болельщикам яркой игры нашей команды и заполненных трибун на каждом матче – дома и на выезде», – сказал Пальцев.

Нули России с Иорданией – как вам?16024 голоса
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
logoКраснодар
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
logoВалентин Пальцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Разгром «Арсенала» «Спартаком» в 2000-м – одно из 10 самых шокирующих поражений клубов АПЛ в ЛЧ по версии FourFourTwo
1518 минут назад
Избитый 40-летним мужчиной 13-летний игрок «Вольпьяно» дисквалифицирован на год за то, что наносил удары лежащему на земле футболисту «Карманьолы» после матча
927 минут назад
Роналду оттолкнул фаната, пытавшегося сделать селфи с ним в отеле Еревана
4953 минуты назадВидео
Журналист Менес указал на превалирование чернокожих во французском футболе: «В матче региональной лиги вы увидите одного белого на поле». Сиссе отреагировал: «Разочарован в тебе🤮»
70сегодня, 17:38
Кисляк о готовности России к ЧМ: «Тяжело определить – нет того накала и сопротивления. Покажет только время, если мы там окажемся»
10сегодня, 17:17
Из-за отложенного ржанкой яйца в Австралии временно закрыли футбольное поле. Это охраняемая птица, которая агрессивно охраняет кладку
48сегодня, 17:08Фото
Квалификация ЧМ-2026. Франция сыграет с Украиной, Италия – с Эстонией, Дания против Шотландии, Беларусь встретится с Грецией
57сегодня, 17:01
«Барселона» объявила о расторжении контракта с Ромеу
11сегодня, 16:57
Брат Мартинеса: «Эми для «Астон Виллы» как Марадона для «Наполи». Он дал клубу столько, сколько Агуэро дал «Ман Сити», а Месси – «Барселоне». Превзойти его будет непросто»
23сегодня, 16:23
«Шоу должно продолжаться, гном 🐐». Отаменди выложил фото с Месси после матча с Венесуэлой
25сегодня, 16:22Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Геззаль вернулся в «Лион» как свободный агент. Контракт с воспитанником – на год
6 минут назадФото
Ловчев о том, что «Спартак» не подписал Пальцева: «Сегодня футболисты выбирают не столько футбол, а сколько им заплатят. В «Краснодаре» лучше сработали, значит»
316 минут назад
Экс-форвард ЦСКА Штромбергер скончался на 70-м году жизни
330 минут назад
В Парагвае объявили выходной из-за выхода сборной на ЧМ впервые за 16 лет
645 минут назад
Украина – Франция. Забарный, Мбаппе, Зинченко, Дуэ играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
945 минут назад
Италия – Эстония. Доннарумма и Барелла в старте. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
246 минут назад
Хавбек «Краснодара» Дуглас: «Чемпионат Франции входит в тройку сильнейших лиг. Там больше элитных футболистов, но в России тоже много хороших игроков»
555 минут назад
«Индепендьенте» исключили из Кубка Судамерикана после беспорядков на матче с «Универсидад де Чили». Команды оштрафовали на 520 тысяч долларов суммарно
сегодня, 17:36
Маттеус про 0:2 от Словакии: «Ужасная игра Германии, все запросто могло закончиться 0:5. Когда у проигравших лучшим был вратарь, это говорит само за себя. Эксперименты Нагельсманна не нравятся»
1сегодня, 17:15
Литвинов о Европе: «Это зависит от моей игры. Если сделают подходящее предложение, то почему нет? Но «Спартак» на первом месте»
8сегодня, 16:51