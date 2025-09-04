Пальцев о переходе в «Краснодар»: «Счастлив пополнить ряды действующего чемпиона. Готов с командой добиваться новых свершений»

Валентин Пальцев поделился эмоциями после перехода в «Краснодар».

«Краснодар » арендовал защитника у махачкалинского «Динамо » с обязательным выкупом в январе 2026 года.

«Я чувствую огромную радость и очень счастлив пополнить ряды действующего чемпиона. Готов с командой добиваться новых свершений.

Хочу пожелать болельщикам яркой игры нашей команды и заполненных трибун на каждом матче – дома и на выезде», – сказал Пальцев .