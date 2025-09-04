Далот получил травму в сборной Португалии. Защитник «МЮ» покинул расположение национальной команды из-за мышечного дискомфорта

Диогу Далот получил травму в сборной Португалии.

Защитник «Манчестер Юнайтед » был исключен из состава национальной команды из-за мышечного дискомфорта, сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии. Вместо Далота в сборную Португалии вызван Нуну Тавареш из «Лацио ».

6 сентября сборная Португалии на выезде сыграет с командой Армении в отборочном матче чемпионата мира.