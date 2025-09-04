Медведев о возможном возвращении на пост председателя правления «Зенита»: «У Зырянова все получится»

Александр Медведев рассказал, готов ли вернуться на пост главы «Зенита».

На прошлой неделе новым председателем правления «Зенита» был избран Константин Зырянов. Медведев стал его советником.

‎– Существует ли вероятность того, что Вы вернетесь на пост председателя правления «Зенита», если у Константина Георгиевича Зырянова что-то не получится?

– Все получится, – сказал Медведев .