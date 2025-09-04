Медведев о возможном возвращении на пост председателя правления «Зенита»: «У Зырянова все получится»
Александр Медведев рассказал, готов ли вернуться на пост главы «Зенита».
На прошлой неделе новым председателем правления «Зенита» был избран Константин Зырянов. Медведев стал его советником.
– Существует ли вероятность того, что Вы вернетесь на пост председателя правления «Зенита», если у Константина Георгиевича Зырянова что-то не получится?
– Все получится, – сказал Медведев.
Нули России с Иорданией – как вам?9224 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт день за днем»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости