Кунде о том, что изменил бы в футболе: «Некоторые правила, возможно. В Ла Лиге начали считать секунды, когда вратарь держит мяч в руках»
Жюль Кунде рассказал, что изменил бы в футболе, чтобы он остался привлекательным.
«Кроме календаря, не знаю. Это могут быть некоторые правила... В Ла Лиге мы действительно начали считать секунды, когда вратарь держит мяч в руках. Но уже играем чуть меньше матчей.
Думаю, новый формат Лиги чемпионов, который, безусловно, добавляет матчей, оказался успешен с точки зрения зрелищности», – сказал защитник «Барселоны» и сборной Франции.
Кунде о календаре: «Интерес к матчам снижается из-за перенасыщения. Когда мы злоупотребляем определенными вещами, мы не придаем им должного значения»
Нули России с Иорданией – как вам?9204 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
