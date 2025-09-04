Кунде о том, что изменил бы в футболе: «Некоторые правила, возможно. В Ла Лиге начали считать секунды, когда вратарь держит мяч в руках»

Жюль Кунде рассказал, что изменил бы в футболе, чтобы он остался привлекательным.

«Кроме календаря, не знаю. Это могут быть некоторые правила... В Ла Лиге мы действительно начали считать секунды, когда вратарь держит мяч в руках. Но уже играем чуть меньше матчей.

Думаю, новый формат Лиги чемпионов, который, безусловно, добавляет матчей, оказался успешен с точки зрения зрелищности», – сказал защитник «Барселоны» и сборной Франции .

Кунде о календаре: «Интерес к матчам снижается из-за перенасыщения. Когда мы злоупотребляем определенными вещами, мы не придаем им должного значения»