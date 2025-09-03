Кунде о календаре: «Интерес к матчам снижается из-за перенасыщения. Когда мы злоупотребляем определенными вещами, мы не придаем им должного значения»
Жюль Кунде поделился мнением о загруженности календаря.
«Я уже говорил это много раз: я думаю, что есть вещи, которые нужно улучшить, нужно учитывать мнения, особенно игроков, но также и тренеров, и менее заметных людей, которые являются частью штаба...
Все люди, которые работают в футболе, иногда становятся жертвами этого чрезмерного темпа. Это целая экосистема. Тот факт, что у нас много матчей... в жизни, когда мы злоупотребляем определенными вещами, мы не придаем им должного значения.
Возможно, иногда интерес к определенным матчам снижается из-за перенасыщения», – сказал защитник «Барселоны» и сборной Франции.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости