  • Кунде о календаре: «Интерес к матчам снижается из-за перенасыщения. Когда мы злоупотребляем определенными вещами, мы не придаем им должного значения»
Кунде о календаре: «Интерес к матчам снижается из-за перенасыщения. Когда мы злоупотребляем определенными вещами, мы не придаем им должного значения»

Жюль Кунде поделился мнением о загруженности календаря.

«Я уже говорил это много раз: я думаю, что есть вещи, которые нужно улучшить, нужно учитывать мнения, особенно игроков, но также и тренеров, и менее заметных людей, которые являются частью штаба...

Все люди, которые работают в футболе, иногда становятся жертвами этого чрезмерного темпа. Это целая экосистема. Тот факт, что у нас много матчей... в жизни, когда мы злоупотребляем определенными вещами, мы не придаем им должного значения.

Возможно, иногда интерес к определенным матчам снижается из-за перенасыщения», – сказал защитник «Барселоны» и сборной Франции.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoСборная Франции по футболу
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЖюль Кунде
