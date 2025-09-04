«Ювентус» и президент «Наполи» выразили соболезнования в связи со смертью Джорджо Армани: «Бессмертная икона итальянского стиля»
«Ювентус» и «Наполи» выразили соболезнования в связи со смертью Джорджо Армани.
Сегодня стало известно, что итальянский модельер скончался в возрасте 91 года.
В конце августа «Ювентус» объявил о сотрудничестве с брендом Giorgio Armani. «Наполи» играет в форме от Armani на протяжении нескольких сезонов.
«Ювентус» разделяет траур по Джорджо Армани, бессмертной иконе итальянской элегантности и стиля», – говорится в сообщении туринского клуба.
«С глубокой скорбью узнал о кончине моего друга Джорджо Армани.
От имени моей семьи, группы Filmauro и всего футбольного клуба «Наполи» выражаю искренние соболезнования его семье и Лео Дель’Орко [помощнику модельера]», – написал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Ювентуса»
