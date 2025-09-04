Хавбек «Факела» Моцпан о тратах в месяц: «Около 150 тысяч, если без покупок. На 30 тысяч можно прожить, на базе – и на 10, особенно в «Зените»
Никита Моцпан рассказал о сумме своих ежемесячных трат.
– Футболисты РПЛ в последнее время часто рассказывают о своих тратах. Готов поделиться?
– В месяц трачу около 150 тысяч. Квартира, такси, питание – как и все. Если не брать во внимание какие-то покупки, выходит столько.
– Год назад завирусились слова [вратаря «Зенита» Евгения] Латышонка, что он может прожить на 30 тысяч рублей. Ты бы смог?
– Можно прожить. Но если ты живешь и питаешься на базе, никуда не выходишь, то, понятное дело, что и на 10 тысяч можно прожить, когда есть все условия, особенно в «Зените», – сказал полузащитник «Факела».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
