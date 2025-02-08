Яшкин о жизни на 30 тысяч рублей в месяц: «Можно, если питаться на базе, ничего не покупать. Но это не очень хорошая жизнь»
Дмитрий Яшкин прокомментировал слова Евгения Латышонка о расходах на жизнь.
Ранее вратарь футбольного клуба «Зенит» высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».
– Вратарь «Зенита» Латышонок сказал, что если бы жил на базе и питался там, то прожил бы на 30 тысяч рублей в месяц. Как ты думаешь, реально прожить на тысячу рублей в день без питания, без коммуналки?
– Если питаться на базе и себе ничего не покупать, то, конечно, можно. Но это же не очень хорошая жизнь, – сказал капитан «Ак Барса».
Яшкин о том, где живет в Казани: «На базе. Условиями доволен, все хорошо»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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