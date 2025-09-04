Почеттино повторил, что никогда не будет тренировать «Барсу»: «Говорят, что это больше чем клуб. Что это значит? «Эспаньол» – гораздо более каталонская команда, чем «Барселона»

Маурисио Почеттино рассказал, почему никогда не будет тренировать «Барселону».

«Фраза «Я скорее буду работать на ферме в Аргентине, чем тренировать «Барселону»?» Она все еще хороша, не так ли?

Я полностью отождествляю себя с «Эспаньолом ». Люди всегда говорят мне: «Если «Барса» когда-нибудь сделает тебе предложение, посмотрим, что ты скажешь». Я могу сказать, что не стал бы тренировать «Барселону».

Я всегда стараюсь объяснить это и никого не обидеть... Говорят, что «Барса» – больше, чем клуб. Что это значит? Что детям нужно прививать определенные идеи? Я думаю, «Барселона» ошибается на этот счет. У каждой футбольной команды есть своя культура, и «Барса» – отличный клуб, но я не разделяю того, в чем они хотят убедить людей.

Я думаю, что «Эспаньол» – гораздо более независимый и каталонский клуб, чем «Барселона », – сказал главный тренер сборной США в интервью Хосепу Педреролю.