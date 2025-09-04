Семак о потолке зарплат: «Чемпионат у нас интересный, конкурентоспособный, но определенные условия могут это снизить. Сложно ограничивать что-то искусственно»

Сергей Семак высказался о возможном введении потолка зарплат в футболе.

– Как вы относитесь к идее министра спорта о потолке зарплат?

– Мне сложно комментировать. Я тренер, министр занимается более серьезными и всеобъемлющими вопросами. Сложно комментировать.

Но искусственно ограничивать что‑то, как мне кажется, сложно. Чемпионат у нас сейчас интересный, конкурентоспособный. Но определенные условия могут это снизить, – сказал главный тренер «Зенита».

Михаил Дегтярев: «Потолок зарплат в РПЛ обсуждается. Государство делает цель, дальше – инструменты. Готов платить за иностранца 50 млн – столько же перечисляй на детский футбол»