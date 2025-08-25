«Кристал Пэлас» обратился к «Атлетико» по поводу аренды Галлахера
«Кристал Пэлас» заинтересован в подписании Конора Галлахера.
Лондонский клуб обратился к «Атлетико» по поводу возможной аренды полузащитника, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Клубы провели первые переговоры, соглашение о сделке пока не достигнуто.
Отметим, что Галлахер уже выступал за «Кристал Пэлас» в сезоне-2021/22.
В прошлом сезоне Ла Лиги Конор отметился 3 голами и 3 ассистами в 32 матчах. Статистику 25-летнего полузащитника можно найти здесь.
Увольнять ли Семака?43475 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости