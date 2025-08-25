«Кристал Пэлас» обратился к «Атлетико» по поводу аренды Галлахера

«Кристал Пэлас» заинтересован в подписании Конора Галлахера.

Лондонский клуб обратился к «Атлетико » по поводу возможной аренды полузащитника, сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Клубы провели первые переговоры, соглашение о сделке пока не достигнуто.

Отметим, что Галлахер уже выступал за «Кристал Пэлас » в сезоне-2021/22.

В прошлом сезоне Ла Лиги Конор отметился 3 голами и 3 ассистами в 32 матчах. Статистику 25-летнего полузащитника можно найти здесь .