Кисляк и ЦСКА договорились о повышении зарплаты. Срок действия контракта останется прежним («СЭ»)

ЦСКА повысит зарплату Матвею Кисляку.

Стороны договорились о переподписании контракта на улучшенных условиях, сообщает «Спорт-Экспресс». Это редкий случай, когда армейцы согласились на улучшение условий в рамках действующего договора.

Срок действия контракта останется прежним – он рассчитан до 2029 года. Ожидается, что документы будут подписаны после возвращения 20-летнего полузащитника в расположение клуба из сборной России.

В текущем сезоне Мир РПЛ Кисляк провел 7 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь .

Бабаев заявил, что ЦСКА повысит Кисляку зарплату: «Матвей этого заслуживает, считаем. Опции выкупа в его контракте нет»