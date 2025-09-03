Кисляк и ЦСКА договорились о повышении зарплаты. Срок действия контракта останется прежним («СЭ»)
ЦСКА повысит зарплату Матвею Кисляку.
Стороны договорились о переподписании контракта на улучшенных условиях, сообщает «Спорт-Экспресс». Это редкий случай, когда армейцы согласились на улучшение условий в рамках действующего договора.
Срок действия контракта останется прежним – он рассчитан до 2029 года. Ожидается, что документы будут подписаны после возвращения 20-летнего полузащитника в расположение клуба из сборной России.
В текущем сезоне Мир РПЛ Кисляк провел 7 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Бабаев заявил, что ЦСКА повысит Кисляку зарплату: «Матвей этого заслуживает, считаем. Опции выкупа в его контракте нет»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
