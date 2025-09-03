Эммануэль Эменике: «Надеюсь, Россию вернут на международную арену как можно скорее. Это мой дом, очень тепло отношусь к этой стране»
Эммануэль Эменике ждет возвращения России к международным турнирам.
«Россия – мой дом. Я очень тепло отношусь к этой стране. И надеюсь, что Россию как можно скорее вернут на международную арену.
Я хочу снова увидеть сборную России в официальных турнирах. Хотя и не знаю, когда это произойдет», – сказал бывший нападающий «Спартака» и сборной Нигерии.
Российские команды отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
