  Эммануэль Эменике: «Надеюсь, Россию вернут на международную арену как можно скорее. Это мой дом, очень тепло отношусь к этой стране»
Эммануэль Эменике: «Надеюсь, Россию вернут на международную арену как можно скорее. Это мой дом, очень тепло отношусь к этой стране»

Эммануэль Эменике ждет возвращения России к международным турнирам.

«Россия – мой дом. Я очень тепло отношусь к этой стране. И надеюсь, что Россию как можно скорее вернут на международную арену.

Я хочу снова увидеть сборную России в официальных турнирах. Хотя и не знаю, когда это произойдет», – сказал бывший нападающий «Спартака» и сборной Нигерии.

Российские команды отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
