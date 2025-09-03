Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»

Николай Валуев назвал футбол спортом номер один в России.

Согласно данным опроса ВЦИОМ от декабря, 9% респондентов назвали футбол национальным видом спорта.

«Номером один [в России] все равно является футбол. Больше всего людей не только вовлечены в этот вид спорта, но и занимаются этим видом спорта. Свой досуг посвящают или непосредственно профессионально им занимаются», – сказал бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы.