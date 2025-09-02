В марафоне «Пушкин – Петербург» примут участие более 11 тысяч бегунов из 126 городов России и 10 стран – это рекорд. Призовой фонд от ВТБ – 2 млн рублей

Старейший марафон Европы установит рекорд по числу участников.

98-й Петербургский марафона «Пушкин – Петербург» состоится 7 сентября. На старт выйдут более 11 тысяч бегунов из 126 городов России и 10 стран – этот показатель станет рекордным.

Титульный спонсор мероприятия, банк ВТБ, выделил призовой фонд в размере 2 млн рублей. По 500 тысяч получат победители мужской и женской дистанции 42,195 км, а того, кто сможет покорить действующий рекорд Петербургского марафона на дистанции 30 км (установил Леонид Тихонов в 1988 году – 1 час 29 минут и 55 секунд), ждет специальный приз – 1 млн рублей.

Среди участников марафона – представители России, Беларуси, Сербии, Казахстана, Китая и других стран. Они пробегут по маршруту, объединяющему исторические места Пушкина и Петербурга. В программе – дистанции для любого уровня подготовки: 5 км, 10 км, 30 км и 42,195 км. Всех участников ждет общий финиш на Дворцовой площади.

«Санкт-Петербург – родной город для ВТБ. Мы активно вовлечены в разные сферы жизни – развиваем городскую среду, реализуем социальные и спортивные проекты, помогаем сохранять культурное наследие. Петербургский марафон «Пушкин – Петербург» – не просто спортивное событие, но и престижное соревнование легкоатлетов, возможность установить рекорды, признаваемые международными стандартами. ВТБ важно сохранить для жителей и гостей города эту традицию, поэтому мы окажем поддержку марафону», – заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

