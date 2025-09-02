Экс-защитник «Реала» Альбиоль перешел в «Пизу». Контракт 39-летнего игрока – по схеме «1+1»
Рауль Альбиоль стал игроком «Пизы».
Итальянский клуб объявил об этом на своем сайте.
Сообщалось, что контракт с экс-защитником «Реала» рассчитан на один год и предусматривает опцию продления еще на сезон.
Минувшим летом 39-летний Альбиоль покинул «Вильярреал» в связи с окончанием соглашения.
