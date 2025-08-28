39-летний экс-защитник «Реала» Альбиоль близок к переходу в «Пизу»
Рауль Альбиоль близок к переходу в «Пизу».
Как сообщает Football Italia, вышедший в Серию А клуб готов подписать 39-летнего защитника на правах свободного агента.
Контракт Альбиоля с «Вильярреалом» истек в июне этого года, и теперь он согласен вернуться в Серию A.
По данным источников, непосредственно знакомых с ситуацией, соглашение между «Пизой» и экс-защитником «Реала» и «Наполи» было достигнуто на встрече в Версилии прошлой ночью.
Альбиоль готов подписать контракт сроком на один год с опцией продления еще на сезон.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
