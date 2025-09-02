Мерино про 0:1 с «Ливерпулем»: «Арсенал» всегда старается доминировать – мы заслужили большего. Сложно одновременно атаковать, создавать и при этом не ошибаться»
Команда тренера Микеля Артеты уступила со счетом 0:1 в матче АПЛ.
«Мы всегда настроены идти вперед, атаковать, играть агрессивно, стараться доминировать и создавать голевые моменты.
Но иногда футбол бывает именно таким. Иногда футбол ставить вас в определенную ситуацию, и к ней нужно адаптироваться.
Такие команды, как «Ливерпуль», представляют серьезную угрозу. Мы это понимали. Мы хотели атаковать и создавать, но они хотели играть низко, дождаться нашей ошибки, после чего бежать в атаку. Сложно одновременно стараться атаковать, создавать и при этом не ошибаться.
Наш менталитет заключается в том, что мы можем быть способны на большее. Хотим сделать следующий шаг – думаю, к этому мы готовы.
Такие матчи трудно переварить, поскольку есть ощущение, что мы заслужили большего», – сказал полузащитник «Арсенала» Микель Мерино.
