«Байер» потратил 198 млн евро летом – рекордная для Бундеслиги сумма в одно трансферное окно (Transfermarkt)

«Байер» установил трансферный рекорд Бундеслиги за одно окно.

В ходе летнего трансферного окна клуб из Леверкузена заплатил 198 миллионов евро за футболистов – по данным Transfermarkt, это новый рекорд Бундеслиги в рамках одного окна.

Второе место занимает «Лейпциг » (187 млн евро в сезоне-2023/24), третье – «Бавария » (179,5 млн евро в сезоне-2023/24).

«Байер» ранее отправил в отставку главного тренера Эрика тен Хага после двух матчей в чемпионате – против «Хоффенхайма» (1:2) и «Вердера» (3:3).

