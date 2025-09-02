«Байер» потратил 198 млн евро летом – рекордная для Бундеслиги сумма в одно трансферное окно (Transfermarkt)
«Байер» установил трансферный рекорд Бундеслиги за одно окно.
В ходе летнего трансферного окна клуб из Леверкузена заплатил 198 миллионов евро за футболистов – по данным Transfermarkt, это новый рекорд Бундеслиги в рамках одного окна.
Второе место занимает «Лейпциг» (187 млн евро в сезоне-2023/24), третье – «Бавария» (179,5 млн евро в сезоне-2023/24).
«Байер» ранее отправил в отставку главного тренера Эрика тен Хага после двух матчей в чемпионате – против «Хоффенхайма» (1:2) и «Вердера» (3:3).
Тен Хага уволили из «Байера» – после 2 туров. За три месяца поругался со всеми
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости