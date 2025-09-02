«Челси» продал 20-летнего Матоса в «Шеффилд Юнайтед». Хавбек играл в аренде в «Оксфорде» в прошлом сезоне
Алекс Матос перешел в «Шеффилд Юнайтед» из «Челси».
20-летний центральный полузащитник стал футболистом «Шеффилд Юнайтед» в рамках постоянного трансфера.
Хавбек подписал соглашение на три года.
В прошлом сезоне Алекс Матос выступал за «Оксфорд Юнайтед» на правах аренды. Он провел 20 матчей в Чемпионшипе и получил шесть желтых карточек.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Челси»
