«Челси» продал 20-летнего Матоса в «Шеффилд Юнайтед». Хавбек играл в аренде в «Оксфорде» в прошлом сезоне

Алекс Матос перешел в «Шеффилд Юнайтед» из «Челси».

20-летний центральный полузащитник стал футболистом «Шеффилд Юнайтед » в рамках постоянного трансфера.

Хавбек подписал соглашение на три года.

В прошлом сезоне Алекс Матос выступал за «Оксфорд Юнайтед » на правах аренды. Он провел 20 матчей в Чемпионшипе и получил шесть желтых карточек.