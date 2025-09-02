«Тоттенхэм» отдал вингера Соломона «Вильярреалу» в аренду до конца сезона
Манор Соломон перешел из «Тоттенхэма» в «Вильярреал».
Испанский клуб объявил о подписании 26-летнего вингера на правах аренды до конца сезона.
Прошлый сезон израильтянин провел в «Лидсе». Он принял участие в 39 матчах Чемпионшипа, отличившись 10 голами и 12 ассистами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Вильярреала»
