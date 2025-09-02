«Кристал Пэлас» арендовал атакующего хавбека «Хетафе» Уче до конца сезона
Крисантус Уче стал игроком «Кристал Пэлас».
Английский клуб объявил о подписании атакующего полузащитника «Хетафе» на правах аренды до конца сезона.
В прошлом сезоне Ла Лиги нигериец провел 33 матча, отличившись 4 голами и 6 ассистами. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Кристал Пэлас»
