«Кристал Пэлас» арендовал атакующего хавбека «Хетафе» Уче до конца сезона

Крисантус Уче стал игроком «Кристал Пэлас».

Английский клуб объявил о подписании атакующего полузащитника «Хетафе » на правах аренды до конца сезона.

В прошлом сезоне Ла Лиги нигериец провел 33 матча, отличившись 4 голами и 6 ассистами. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь .

Фото: https://www.cpfc.co.uk/