«Эвертон» арендовал Реля у «Фрайбурга» с обязательным выкупом за 20 млн евро

Мерлин Рель перешел в «Эвертон» из «Фрайбурга» на правах аренды.

По данным The Athletic, соглашение предусматривает обязательный выкуп 23-летнего немецкого хавбека за 20 млн евро следующим летом. Рель провел 19 матчей в Бундеслиге в прошлом сезоне и отметился голевой передачей. Его подробная статистика – здесь . Изображение: evertonfc.com