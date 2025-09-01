«Эвертон» арендовал Реля у «Фрайбурга» с обязательным выкупом за 20 млн евро
Мерлин Рель перешел в «Эвертон» из «Фрайбурга» на правах аренды.
По данным The Athletic, соглашение предусматривает обязательный выкуп 23-летнего немецкого хавбека за 20 млн евро следующим летом.
Рель провел 19 матчей в Бундеслиге в прошлом сезоне и отметился голевой передачей. Его подробная статистика – здесь.
