«Ливерпуль» заработал свыше 200 млн фунтов от продажи игроков этим летом. Затраты на трансферы превысили 300 млн

«Ливерпуль» заработал более 200 млн фунтов на игроках летом.

В это трансферное окно мерсисайдцы продали Луиса Диаса в «Баварию» за 64,7 млн фунтов, Дарвина Нуньеса в «Аль-Хилаль» за 56,1 млн фунтов, Трента Александер-Арнолда в «Реал» за 8,6 млн евро, Куивина Келлехера в «Брентфорд» за 18 млн фунтов, Джарелла Куансу в 30,2 млн евро и Бена Доука в «Борнмут» за 25 млн фунтов.

В то же время клуб потратил свыше 300 млн фунтов на новичков. Клуб этим летом пополнили Флориан Виртц, Милош Керкез, Джереми Фримпонг, Юго Экитике и Джованни Леони.