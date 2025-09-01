«Ренн» отдал хавбека сборной Уэльса Джеймса «Лестеру» в аренду с правом выкупа
«Ренн» отправил Джордана Джеймса в Чемпионшип.
Полузащитник присоединился к «Лестеру» на правах аренды до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа.
Валлиец провел 25 матчей за французский клуб и забил один гол. Статистику 21-летнего Джеймса можно изучить здесь.
Фото: lcfc.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лестера»
