«Ренн» отдал хавбека сборной Уэльса Джеймса «Лестеру» в аренду с правом выкупа

«Ренн» отправил Джордана Джеймса в Чемпионшип.

Полузащитник присоединился к «Лестеру » на правах аренды до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа.

Валлиец провел 25 матчей за французский клуб и забил один гол. Статистику 21-летнего Джеймса можно изучить здесь .

Фото: lcfc.com