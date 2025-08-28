«Ренн» за 15 млн евро с учетом бонусов купил лучшего бомбардира «Анже» Леполя

Эстебан Леполь перешел в «Ренн».

Нападающий заключил четырехлетний контракт с новой командой. Он будет выступать под 9-м номером.

По информации L’Equipe, «Ренн » заплатил за лучшего бомбардира «Анже » 15 млн евро с учетом бонусов.

Леполь забил 9 голов в 28 матчах в прошлом чемпионате Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: staderennais.com