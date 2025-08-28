«Ренн» за 15 млн евро с учетом бонусов купил лучшего бомбардира «Анже» Леполя
Эстебан Леполь перешел в «Ренн».
Нападающий заключил четырехлетний контракт с новой командой. Он будет выступать под 9-м номером.
По информации L’Equipe, «Ренн» заплатил за лучшего бомбардира «Анже» 15 млн евро с учетом бонусов.
Леполь забил 9 голов в 28 матчах в прошлом чемпионате Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: staderennais.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ренна»
