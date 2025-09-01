«Ренн» продал хавбека сборной Швейцарии Ридера «Аугсбургу» за 7 млн евро, вингера Сала – «Базелю» за 2 млн

«Ренн» расстался с двумя футболистами в последний день трансферного окна.

В «Аугсбург » перешел полузащитник сборной Швейцарии Фабиан Ридер. За 23-летнего футболиста немецкий клуб заплатил 7 млн евро .

Последний сезон хавбек провел в аренде в «Штутгарте». Его статистику можно изучить здесь .

Также Лигу 1 покинул Ибраим Сала . «Ренн » продал вингера «Базелю» за 2 млн евро .

24-летний футболист в сезоне-2024/25 поиграл за «Брест». Его показатели можно изучить тут .