«Арсенал» отдал Виейра «Гамбургу» в аренду с правом выкупа за 20+ млн евро
Фабиу Виейра перешел из «Арсенала» в «Гамбург».
Немецкий клуб объявил о подписании 25-летнего полузащитника на правах аренды. По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, у «Гамбурга» есть право выкупа игрока за более чем 20 миллионов евро.
Прошлый сезон Виейра провел в «Порту» на правах аренды. В рамках чемпионата Португалии он провел 26 матчей, отличившись 4 голами и 4 ассистами.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Сегодня «Арсенал» также продал Альбера Самби-Локонга «Гамбургу».
Фото: https://www.hsv.de/
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Гамбурга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости