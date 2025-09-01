«Арсенал» отдал Виейра «Гамбургу» в аренду с правом выкупа за 20+ млн евро

Фабиу Виейра перешел из «Арсенала» в «Гамбург».

Немецкий клуб объявил о подписании 25-летнего полузащитника на правах аренды. По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, у «Гамбурга » есть право выкупа игрока за более чем 20 миллионов евро.

Прошлый сезон Виейра провел в «Порту» на правах аренды. В рамках чемпионата Португалии он провел 26 матчей, отличившись 4 голами и 4 ассистами.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .

Сегодня «Арсенал» также продал Альбера Самби-Локонга «Гамбургу».

Фото: https://www.hsv.de/