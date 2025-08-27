Чемпион Европы Флоренци завершил карьеру. Экс-игроку «Милана», «Ромы» и «ПСЖ» – 34 года

Чемпион Европы в составе сборной Италии Алессандро Флоренци завершил карьеру.

«Спасибо тебе за все, мой друг [футбол] ⚽️❤️.

Ты научил меня любить всех болельщиков, от первого до последнего без исключения. Каждый из вас подталкивал меня к самосовершенствованию, каждый из вас помогал мне оправиться от неудач, которые являются частью этого спорта и частью жизни: я искренне благодарен.

Хочу поблагодарить каждого партнера по команде, тренера, сотрудника и менеджера без исключения: день за днем ваша поддержка и профессионализм позволяли мне расти как человеку и как футболисту.

Я хочу поблагодарить всех, кто сопровождал меня на этом долгом пути, особенно всех тех, кто работает за кулисами: каждый из вас оставил свой след в моей жизни. Без вас я бы не стал тем, кем являюсь сегодня.

Еще раз спасибо, мой друг: сегодня мы прощаемся, но ты всегда будешь частью меня», – написал 34-летний защитник.

Флоренци – воспитанник «Ромы», которой он принадлежал большую часть карьеры (2010-2022), выступая также на правах аренды за «Кротоне », «Валенсию» и «ПСЖ ». С 2021 года он играл за «Милан ».

На клубном уровне игрок выиграл Кубок и Суперкубок Франции с парижанами, а также Серию А и Суперкубок Италии с миланцами. В составе сборной Италии Алессандро стал победителем Евро-2020.