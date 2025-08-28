Джанлуиджи Буффон: «Серия А больше не ориентир, как в прошлом, но ступенька к другим лигам. Сборная будет на высоком уровне, если в лучших командах мира есть 6-7 игроков»

Джанлуиджи Буффон высказался относительно статуса Серии А.

«Футбол изменился. И наши оценки тоже должны измениться.

Серия А больше не является ориентиром, как это было в прошлом, но мы стали ступенькой на пути к другим лигам, где игроки действительно могут добиться успеха.

Это положительный момент, потому что если у вас есть шесть или семь игроков, выступающих за лучшие команды мира, это значит, что ваша национальная сборная будет играть на более высоком уровне», – сказал бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон в интервью Tutto Mercato.