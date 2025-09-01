Доннарумма сегодня пройдет медосмотр для «Ман Сити». Клуб договорился о переходе вратаря «ПСЖ»

Джанлуиджи Доннарумма переходит в «Манчестер Сити».

Английский клуб достиг договоренности с «ПСЖ » о трансфере 26-летнего вратаря.

Команды согласовали условия сделки после того, как «горожане» решили вопрос о переходом голкипера Эдерсона в «Фенербахче».

Джанлуиджи Доннарумма сегодня пройдет медицинское обследование для «Манчестер Сити ». Стороны ранее уже согласовали долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось , что «ПСЖ» готов продать вратаря за 30 миллионов евро.