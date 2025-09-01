«Сочи» подписал Стоича из «Маккаби» Тель-Авив. Контракт сербского защитника – на 3 года

«Сочи» приобрел защитника Неманю Стоича.

«Неманя Стоич подписал контракт с «Сочи ».

Контракт с 27-летним сербским центральным защитником рассчитан на три года.

Предыдущим клубом Стоича был тель-авивский «Маккаби », – говорится в сообщении «Сочи».

С полной статистикой игрока сборной Сербии можно ознакомиться здесь .

Изображение: t.me/Sochipfc