«Сочи» подписал Стоича из «Маккаби» Тель-Авив. Контракт сербского защитника – на 3 года
«Сочи» приобрел защитника Неманю Стоича.
«Неманя Стоич подписал контракт с «Сочи».
Контракт с 27-летним сербским центральным защитником рассчитан на три года.
Предыдущим клубом Стоича был тель-авивский «Маккаби», – говорится в сообщении «Сочи».
С полной статистикой игрока сборной Сербии можно ознакомиться здесь.
Изображение: t.me/Sochipfc
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Сочи»
