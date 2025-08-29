Будущее тен Хага в «Байере» может оказаться под вопросом в случае поражения от «Вердера». В клубе считают, что могут бороться за чемпионство (Bild)

«Байер» рассмотрит увольнение Эрика тен Хага в случае поражения от «Вердера».

Ранее клуб под руководством экс-тренера «Манчестер Юнайтед» уступил «Хоффенхайму » (1:2) в 1-м туре Бундеслиги.

После поражения и невыразительной игры в этом матче главному тренеру необходима победа, пишет Bild. В противном случае во время перерыва на матчи сборных начнутся дебаты о его будущем в команде. Подчеркивается, что поражение поставит его под угрозу.

Внутри клуба считают, что «Байер» достаточно силен, чтобы бороться за первое место в Бундеслиге. Тен Хаг должен превратить его в команду-победителя с четким планом на игру. В матче с «Хоффенхаймом» же было неясно, как «Байер » намерен играть и противостоять сопернику, а также каким образом атаковать.

Команда тен Хага завтра сыграет с «Вердером» во 2-м туре чемпионата Германии. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

«Байер» Тен Хага сразу проиграл. Золотой состав разобрали за 230 млн, перестройка странная