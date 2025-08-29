  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Будущее тен Хага в «Байере» может оказаться под вопросом в случае поражения от «Вердера». В клубе считают, что могут бороться за чемпионство (Bild)
40

Будущее тен Хага в «Байере» может оказаться под вопросом в случае поражения от «Вердера». В клубе считают, что могут бороться за чемпионство (Bild)

«Байер» рассмотрит увольнение Эрика тен Хага в случае поражения от «Вердера».

Ранее клуб под руководством экс-тренера «Манчестер Юнайтед» уступил «Хоффенхайму» (1:2) в 1-м туре Бундеслиги.

После поражения и невыразительной игры в этом матче главному тренеру необходима победа, пишет Bild. В противном случае во время перерыва на матчи сборных начнутся дебаты о его будущем в команде. Подчеркивается, что поражение поставит его под угрозу.

Внутри клуба считают, что «Байер» достаточно силен, чтобы бороться за первое место в Бундеслиге. Тен Хаг должен превратить его в команду-победителя с четким планом на игру. В матче с «Хоффенхаймом» же было неясно, как «Байер» намерен играть и противостоять сопернику, а также каким образом атаковать.

Команда тен Хага завтра сыграет с «Вердером» во 2-м туре чемпионата Германии. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. 

«Байер» Тен Хага сразу проиграл. Золотой состав разобрали за 230 млн, перестройка странная

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?5222 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Bild
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoЭрик тен Хаг
logoВердер
logoХоффенхайм
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тен Хаг об 1:2 с «Хоффенхаймом»: «Я разочарован. «Байеру» предстоит много работы, мы мало входили в финальную треть»
523 августа, 19:18
«Байер» проиграл 1-й матч в Бундеслиге при тен Хаге – на своем поле «Хоффенхайму»
7423 августа, 15:29
«Байер» выиграл 1-й матч при тен Хаге, разгромив «Зонненхоф-Гроссаспах (4:0) из Региональной лиги
815 августа, 18:43
Тен Хаг о работе в «Байере»: «Гарри Поттер мог бы быстро создать успешную команду, но футбол топ-уровня работает не так. Процессы нельзя форсировать»
6314 августа, 18:46
Главные новости
«Ювентус» продал Савону «Ноттингему» за 13+2,5 млн евро
39 минут назад
Аморим о том, останется ли тренером «МЮ» после игр сборных: «Намерен продолжать работу. Но не буду ничего обещать»
1013 минут назад
ЭСК поддержала три решения Кукуяна в матче «Зенита» и махачкалинского «Динамо»
523 минуты назад
В руководстве «Фенербахче» считали, что Моуринью «играет с ними, как с марионетками». Совет директоров возмутился из-за слов тренера о селекции (Fanatik)
724 минуты назад
Нкунку перешел в «Милан» из «Челси» за 37+5 млн евро. Контракт – до 2030 года
2957 минут назадФото
40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Феликс, Витинья, Далот тоже в списке
1652 минуты назад
Кажется, пора прервать серию «Краснодара». Берем армейцев в Основу РПЛ?
сегодня, 09:00Тесты и игры
У Гави проблемы с коленом, он не сыграет с «Райо». Это то же колено, где он рвал «кресты»
19сегодня, 08:58
Чемпионат Германии. «Байер» сыграет с «Вердером» на выезде, «Бавария» в гостях у «Аугсбурга»
14сегодня, 08:55
Алексей Смертин: «Я бизнес-коуч уже более 10 лет, сторителлер в Сколково и не только. Моя задача – с футбольного поля перекидывать идеи в бизнес-плоскость через аллегории и метафоры»
27сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
Дуарте хочет покинуть «Спартак», чтобы играть ближе к дому и повысить шансы на попадание в сборную Парагвая («Матч ТВ»)
935 минут назад
Мама Рабьо связалась с «Миланом» насчет перехода Адриена. Официальных переговоров еще не было
1157 минут назад
Первая лига. Хабаровский СКА и КАМАЗ сыграли вничью, «Спартак» Кострома против «Ротора», «Урал» и «Факел» встретятся в воскресенье
19сегодня, 09:01
«Аугсбург» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 09:00
«Васко» отказался подписать Дуарте из-за приобретения Куэсты. Бразильцы были готовы дать около 4 млн евро, но не сделали официальное предложение (Metaratings)
10сегодня, 08:56
«Манчестер Юнайтед» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
8сегодня, 08:18
«Байер» за 30+ млн евро покупает 20-летнего вингера «Монако» Бен-Сегира
9сегодня, 08:17
«Спартак» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
7сегодня, 07:55
Вратарь «Торпедо» Солдатенко: «Мое невезение с РПЛ – фигня, меня это не колышет. Рано или поздно я там окажусь – это цель. Мечта – АПЛ, то, что никогда не сбудется»
6сегодня, 07:46
«Алавес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
сегодня, 07:35